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بالفيديو.. محتجون يهاجمون وزيرة العدل اللبنانية

كتب:

وكالات
11:00 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم

وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم

اعترض عدد من المحتجين طريق وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، في الجميزة، أحد أحياء العاصمة، بالقرب من منطقة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء.

وقام المتظاهرون برشها بالمياه وطالبوها بتقديم استقالتها من الحكومة فورا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

 

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