بالفيديو.. محتجون يهاجمون وزيرة العدل اللبنانية
كتب:
وكالات
11:00 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
اعترض عدد من المحتجين طريق وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، في الجميزة، أحد أحياء العاصمة، بالقرب من منطقة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء.
وقام المتظاهرون برشها بالمياه وطالبوها بتقديم استقالتها من الحكومة فورا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
ثائرة المجتمع المدني “المستقلة" وزيرة العدل ماري كلود نجم أخدت نصيبها من الشعب اللبناني اليوم.@MarieClaudeNajm #لبنان #لا_ثقة pic.twitter.com/x7SY6hmnEI— Sara Assaf (@SaraAssaf) August 6, 2020
طرد وزيرة العدل ماري كلود نجم من الجميزة#نعيماً pic.twitter.com/xs5Q32gyDr— Lوcy (@land732) August 6, 2020