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محمود مسلم

10 معلومات عن "صوم العذراء" لدى الأقباط

كتب:

مصطفى رحومة:
10:57 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
أيقونة للعذراء مريم بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أيقونة للعذراء مريم بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

بدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، صوم العذراء مريم، وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فإن هذا الصوم:

1- يستمر لمدة 15 يوما ويُعد من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك.

2- بسبب تداعيات كورونا ألغت الكنيسة موالد العذراء وحولت النهضات الروحية "أون لاين".

3- تقام خلال الصوم القداسات بالكنائس وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.

4- يُعد صوم العذراء هو الوحيد الذي فرضه الشعب على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

5- "صوم العذراء" مُعترف به في الكنائس الأخرى وإن اختلفت التوقيتات والمدد.

6- مدة "صوم العذراء" عند الروم الأرثوذكس 15 يوما مثلما الكنيسة القبطية.

7- مدة "صوم العذراء" 5 أيام فقط عند "السريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس".

8- يقتصر "صوم العذراء" عند الروم الكاثوليك على يومي الجمعة بين 1 و14 أغسطس من كل عام.

9- يصوم "الكلدان الكاثوليك" يوما واحدا "للعذراء" فقط.

10- يشتهر الأقباط خلال "صوم العذراء" بأكل "الدقة" و"الشلولو".

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