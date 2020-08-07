10 معلومات عن "صوم العذراء" لدى الأقباط

بدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، صوم العذراء مريم، وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فإن هذا الصوم:

1- يستمر لمدة 15 يوما ويُعد من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك.

2- بسبب تداعيات كورونا ألغت الكنيسة موالد العذراء وحولت النهضات الروحية "أون لاين".

3- تقام خلال الصوم القداسات بالكنائس وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.

4- يُعد صوم العذراء هو الوحيد الذي فرضه الشعب على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

5- "صوم العذراء" مُعترف به في الكنائس الأخرى وإن اختلفت التوقيتات والمدد.

6- مدة "صوم العذراء" عند الروم الأرثوذكس 15 يوما مثلما الكنيسة القبطية.

7- مدة "صوم العذراء" 5 أيام فقط عند "السريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس".

8- يقتصر "صوم العذراء" عند الروم الكاثوليك على يومي الجمعة بين 1 و14 أغسطس من كل عام.

9- يصوم "الكلدان الكاثوليك" يوما واحدا "للعذراء" فقط.

10- يشتهر الأقباط خلال "صوم العذراء" بأكل "الدقة" و"الشلولو".