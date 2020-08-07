10 معلومات عن "صوم العذراء" لدى الأقباط
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مصطفى رحومة:
10:57 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
بدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، صوم العذراء مريم، وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فإن هذا الصوم:
1- يستمر لمدة 15 يوما ويُعد من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك.
2- بسبب تداعيات كورونا ألغت الكنيسة موالد العذراء وحولت النهضات الروحية "أون لاين".
3- تقام خلال الصوم القداسات بالكنائس وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.
4- يُعد صوم العذراء هو الوحيد الذي فرضه الشعب على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
5- "صوم العذراء" مُعترف به في الكنائس الأخرى وإن اختلفت التوقيتات والمدد.
6- مدة "صوم العذراء" عند الروم الأرثوذكس 15 يوما مثلما الكنيسة القبطية.
7- مدة "صوم العذراء" 5 أيام فقط عند "السريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس".
8- يقتصر "صوم العذراء" عند الروم الكاثوليك على يومي الجمعة بين 1 و14 أغسطس من كل عام.
9- يصوم "الكلدان الكاثوليك" يوما واحدا "للعذراء" فقط.
10- يشتهر الأقباط خلال "صوم العذراء" بأكل "الدقة" و"الشلولو".