اليوم.. الأقباط يبدأون صوم "العذراء" دون "موالد"

يبدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم، صوم العذراء، لمدة 15 يوماً، ويُعد من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك.

ويأتى الاحتفال بهذا الصوم مختلفاً هذا العام، فرغم الفتح التدريجى للكنائس، فإن تداعيات فيروس كورونا تُلقى بظلالها عليه. ففى حين تم فتح جميع الكنائس والأديرة الأثرية، التى تحمل اسم «العذراء مريم» أمام الأقباط للصلاة والزيارة والتبرك، منعت الكنيسة «النهضات الروحية» والموالد، التى كانت تقام فى هذا الموعد كل عام بكل الكنائس والأديرة التى تحمل اسمها، وأشهرها دير السيدة العذراء بجبل «درنكة» فى أسيوط، الذى يستقبل نحو مليونى زائر سنوياً، إضافة إلى كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة مسطرد فى القليوبية.

وبحسب المراجع الكنَسية، يُعد صوم العذراء هو الوحيد الذى فرضه الشعب على الكنيسة الأرثوذكسية، والمعترف به أيضاً فى الكنائس الأخرى، وإن اختلفت التوقيتات والمدد، فمدته عند الروم الأرثوذكس 15 يوماً كما عند الكنيسة القبطية، و5 أيام فقط عند «السريان الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس»، بينما يقتصر عند الروم الكاثوليك على يومى الجمعة بين 1 و14 أغسطس من كل عام، ويصوم «الكلدان الكاثوليك» يوماً واحداً. وعن الأكلات القبطية خلال الصوم، فحرصاً على الزهد يلجأ بعض الأقباط لصومه على الماء والملح دون الزيت، ولا يتناولون السمك رغم السماح به، ويقبلون على عمل «الدقة».