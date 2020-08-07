مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بالسويس: هدفنا تحقيق تنمية شاملة

قال المحاسب أحمد خشانة، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة السويس: "إن خدمة أهالي المحافظة مسؤولية وأمانة وعهد وضع في أعناقنا لتلبية احتياجاتهم بشكل عملي، وطموحاتي تتمثل في تحقيق تنمية شاملة تُعيد السويس عروس البحر الأحمر، إضافة إلى أن برنامجي الانتخابي يشمل تشريعات وقوانين فى التنمية المستدامة لخدمة الأهالي".

وتحدث "خشانة"، عن دوره على أرض محافظة السويس خلال الفترة الماضية؛ مشيرًا إلى أنه منذ أن تولى أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة كان هدفه خدمة الأهالي، خاصة في الملف الاجتماعي، وبالفعل وضع خطة عمل تشمل جميع الجوانب الاجتماعية التي راعت الأسر الاكثر احتياجًا في المقام الأول.

وأكد أن برنامجه الانتخابي ينبثق من منظومة حزبية كبيرة وهي حزب مستقبل وطن، الذي يعتمد على المصداقية والشفافية والوفاء بالوعود، ووضع آليات رقابية على أرض الواقع لتقييم آداء النواب، ومحاسبة النائب فى حالة عدم وفائه بما التزم به أمام الناخبين؛ قائلًا: "نظرًا لمهام ومسؤوليات مجلس الشيوخ لدىّ ملف متكامل يتضمن مقترحات مشاريع قوانين وتشريعات فى عدة محاور رئيسية من أهمها التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى أن الحزب لديه بعض البرامج الأخرى التي ستكون إضافة للجانب الخدمي فى كافة المجالات".

وأوضح مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة السويس، أن هناك بشرى ساره لأهالي محافظة السويس عبارة عن مشروع خدمي يهدف إلى توفير فرص عمل لشباب المحافظة، إضافة إلى أن أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس قررت التبرع بنصف دخل جميع أعضاء الحزب في مجلسي الشيوخ والنواب لتدشين مشاريع خدمية للأهالي.