تعافي 6 حالات من مصابي كورونا بـ"حميات بني سويف"

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الجمعة، تعافي 6 حالات جدد من مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة بمستشفى الحميات.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف: إن محافظ الإقليم يتابع مستجدات ملف فيروس كورونا أولًا بأول، وذلك لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة الصحية، مؤكدًا مواصلة الجهود التي تقوم بها مديرة الصحة بالمحافظة في التعامل مع تداعيات الفيروس.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهود التى يبذلها مسؤولي المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وثمن دور الطاقم الطبي بمستشفى العزل، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ضاربين أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى.