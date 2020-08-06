محافظ بني سويف يكرم أول الجمهورية في الثانوية العامة ويمنحه درع التفوق

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، الطالب أحمد السيد برعي، أول الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، بمجموع 410 درجة، لتكريمه على تفوقه ونبوغه العلمي، حيث أهداه المحافظ درعًا وشهادتي تقدير واستثمار وجهاز تابلت ومكافأة مالية، وذلك بحضور سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، ووالد الطالب وشقيقه.

وتبادل المحافظ الحديث مع الطالب، ابن زاوية الناوية ببا، والذي تخرج من مدرسة الشهيد عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بسمسطا، معربًا عن فخره بأن يكون أحد أبناء بني سويف على قمة لوحة شرف أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظات مصر.

من ناحيته عبر الطالب عن سعادته الكبيرة باستقبال المحافظ له وحرصه على تكريمه، خاصة أنه كان من أول من هنأه على تفوقه في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه فور الإعلان عن النتيجة.

كما أبدى الطالب رغبته في الحصول على مشورة المحافظ، في تحديد وجهته القادمة، حيث أكد له "غنيم" أهمية أن يسلك الطريق الذي يحبه، قائلًا "لو اخترت التخصص أو المجال اللى بتحبه ويكون مناسب لقدراتك ومهاراتك، هتواصل تفوقك، وهتكون ناجح ومميز في ذلك التخصص".