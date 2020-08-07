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محمود مسلم

 إزالة 39 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال شهر يوليو 

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الوطن
01:50 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
مخالفات البناء

مخالفات البناء

أكد المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إزالة 39 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي فدان و20 قيراطا و17 سهما، خلال الفترة من 1 - 31 يوليو، مشيرا إلى أنه جرى التشديد على إدارة حماية الأراضي باستمرار لرصد أي مخالفات، والإبلاغ عنها والتعامل معها بكل حزم.

كان محافظ المنوفية شدد على ضرورة المتابعة الدورية وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة كل التعديات المخالفة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، والتعامل بكل حزم مع كل التعديات؛ لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

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