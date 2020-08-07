600 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن وصول عدد طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين حتى الآن إلى قرابة 600 ألف طلب.

وأضاف "شعراوي"، في تقرير رفعه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطورات "التصالح" وإزالة المخالفات، إن إجمالي المتحصلات من "طلبات التصالح" حتى الآن بلغ 1.5 مليار جنيه، منها قرابة 1.1 مليار جنيه كرسوم جدية تصالح، والتي تُقدر قيمتها بنحو 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن محافظة المنوفية هي الأعلى في الاقبال على التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية، يليها محافظة القليوبية، ثم الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط.