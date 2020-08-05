15 أغسطس آخر موعد لسداد نسبة جدية التصالح في مخالفات البناء بالأقصر

أعلنت محافظة الأقصر، أن 15 أغسطس الجاري آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، وذلك للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح.

وأكد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، الأربعاء، ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد نسبة 25% المقررة كجدية تصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا اُعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وشدد محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن باستلام طلبات التصالح من المواطنين عن مخالفات البناء دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل الإجراءات المتعلقة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.