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كفر الدوار تستقبل 4 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء

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أحمد حفنى
06:36 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
عمل المركز التكنولوجي بكفر الدوار

عمل المركز التكنولوجي بكفر الدوار

واصل المركز التكنولوجي بديوان عام الوحدة المحلية بكفر الدوار، تلقي طلبات التصالح للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، والتى وصلت إلى 4 آلاف طلب حتى اليوم.

وتابع اللواء أحمد على مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، العمل داخل المركز، ووجه بضرورة تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتوعية المواطنين بضرورة الاستفادة من القانون لتقنين أوضاعهم، لتحقيق الاستقرار، وإنهاء جميع المشاكل المتعلقة بمخالفات البناء، موجها بتسهيل الإجراءات للمواطنين وفقًا للقانون، وكذلك تفعيل التواصل المباشر معهم للرد على استفساراتهم حول القانون ولائحته التنفيذية.

واتخذت الوحدة عدة إجراءات من شأنها التخفيف والتسهيل على المواطنين المتقدمين، حيث يستمر العمل بالمركز التكنولوجي حتي الساعة الخامسة مساءً، وكذا يومى "الجمعة، السبت" من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الثالثة عصراً، وأثناء العطلات الرسمية، وذلك منعاً للتزاحم، كما تم مد العمل بالخزينة ساعة أضافية حتى الساعة الواحدة ظهراً، وتم التنسيق مع القري لتخصيص مندوب لاستقبال طلبات المواطنين بالقرى.

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