محمد علوان: مشاركة الشباب في "الشيوخ" تطبيق رائع لرؤية مصر 2030

قال محمد علوان، أمين عام مساعد أمانة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالحزب العربي في السعودية، إن المصريين في الخارج طالبوا منذ سنوات عديدة بالتصويت بالبريد السريع، وتطبيقه في انتخابات مجلس الشيوخ يدل على استجابة الدولة لمطالب أبنائها.

وأضاف علوان لـ"الوطن": "مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ سواء على القائمة الوطنية "من أجل مصر" أو على المقاعد الفردية يؤكد التطبيق الصحيح والسليم لرؤية مصر 2030 والتي تتضمن أهدافها دعم الشباب في المناصب القيادية وتأهيلهم، ومن جانبنا نساند جميع الشباب الوطني الذي يبني مصر فنحن نمثل المستقبل، وكل شاب مصري مقيم بالخارج يشعر بالفخر حينما يرى شابا ناجحا في السياسة أو في أي مجال آخر".

وتابع: "نظرا لطبيعة عملي كمستشار قانوني، أؤكد أن مجلس الشيوخ كان بحاجة للفعل لتمثيل الشباب المصري في مقاعده، حيث إن الشباب من أكثر فئات المجتمع الذين على دراية بملفات عديدة، وعامل السن أصبح ليس شرطا لاكتساب الخبرة".

واختتم علوان حديثه لـ"الوطن": "الشباب المصري الوطني أثبت مدى صحة الثقة التي منحها الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم في جميع المجالات، وهذه نقطة مهمة للغاية، أن الدولة المصرية دربت الكثير من الشباب سواء من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، ورأينا نجاح العديد من النماذج التي حطمت نظرية السن من أجل اكتساب الخبرة، وأنا على يقين أنهم سينجحون بجدارة في تجربة مجلس الشيوخ".