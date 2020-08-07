أهالي شهيدي الغربة بقنا يوجهون الشكر لـ"مواطن سوداني"

وجه حسني عبد الرازق، أحد أقارب شهيدي الغربة بمركز نجع حمادي، رسالة شكر إلى المواطن السوداني الذي كشف تفاصيل مقتل أقاربهما بالمملكة العربية السعودية.

وقال "حسني"، أثناء الخطبة التي ألقاها في جنازة شهيدي الغربة بقرية البطحة بنجع حمادي: "من هنا.. من على قبر أبنائنا الأبرار، نوجه الشكر والعرفان للمواطن السوداني كاشف الحق؛ فلولا أنه كشف الجريمة اليت ارتكبها السعودي ضاع حق شهدائنا".

وتعالت صيحات الشكر للمواطن السوداني، من الآلاف الذين كانوا حاضرين تشييع جثامين شهيدي الغربة بقرية البطحة في نجع حمادي.

وشيّع الآلاف من أهالي مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، جثماني شهيدي الغربة من أبناء قرية البطحة التابعة للمركز، واللذان استشهدا بالمملكة العربية السعودية إثر إطلاق كفيلهما السعودي النار عليهما.

وهتف الأهالي أثناء تشيعهم الجثمانيين، بعدة هتافات منددة بما حدث منها: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، و"الشهيد حبيب الله".

ووصل جثماني شهداء لقمة العيش في سيارتي إسعاف، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضر تشييع الجثمانين، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية.

وينتمي المواطنين الذين لقيا مصرعهما على يد كفيلهما السعودي، إلى قرية البطحة بمركز نجع حمادي محافظة قنا، ويُدعى أحدهما: عادل عبد الإمام حسين، ويبلغ من العمر 37 عامًا، أما الآخر فيدعى: عز الدين محمد عبد الشافي، ويبلغ من العمر 53 عامًا.

والسبب في نشوب خلاف بينهما وبين كفيلهما السعودي؛ يعود إلى أن الأخير طلب منهما تركيب ماسورة مياه، بالرغم من أنهما يعملان بمهنة "نجار مسلح"، وحين رفضا لعدم معرفتهما بهذا العمل؛ أخرج السعودي سلاحًا ناريًا وأطلق عليهما وابلًا من الرصاص فأرداهمها قتيلين.