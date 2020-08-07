مرشحو الشيوخ بأسيوط يكثفون نشاطهم قبل ساعات من الصمت الإنتخابي

شهدت محافظة أسيوط جولات مكثفة من قبل مرشحى مجلس الشيوخ، قبل ساعات من بدء الصمت الإنتخابي.

ونظم حزب حماة وطن، مؤتمرًا انتخابيًا حاشدًا بأحد شوارع مدينة ديروط لدعم مرشحيه، وذلك بعد أن رفض القائمين على أحد القاعات الكبرى بالمركز إقامة المؤتمر بها.

وفى سياق متصل يواصل حزب مستقبل وطن بأسيوط، جولاته لدعم مرشحيه سواء بالقائمة أو الفردي؛ حيث نظمت أمانة مركز الفتح مساء أمس الخميس مؤتمرًا جماهيريًا بقرية عرب مطير، وذلك بحضور المهندس ياسر عمر، أمين الحزب بمحافظة أسيوط، وعصام بركات، مرشح الحزب على المقعد الفردي، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمركز.

وشدد المهندس ياسر عمر، خلال المؤتمر، على ضرورة التكاتف والوقوف بجانب الدولة المصرية في التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وحث المواطنين على ذلك.

كما نظم الحزب اجتماعًا تنظيميًا للشباب في مركز الغنايم، وذلك للوقوف على الإجراءات التنظيمية للاستحقاقات الانتخابية عن مجلس الشيوخ، وتناول الاجتماع التأكيد على رفع درجة الإستعداد لأمانة الحزب بالمركز على جميع مستوياتها لتنفيذ التوجيهات الخاصة والتحرك في الشارع لتوعية المواطنين، وتقسيم الأدوار والمسؤوليات أمام المقار الانتخابية، والاستماع إلى آراء الشباب ومناقشتهم.

وفى سياق آخر يواصل مرشحي الحزب على المقعد الفردى جولاتهم بالقرى والمراكز فى محاولة منهم لكسب مزيد من المؤيدين، مستعينين بأقربائهم وعائلاتهم وحلفائهم في مختلف المناطق.