مصطفى درويش: "مفيش جزء ثاني من مسلسل بـ100 وش رمضان 2021"

أكد الفنان مصطفى درويش، أنه لا يوجد جزء ثاني من مسلسل بـ100 وش سيعرض برمضان المقبل، وكتب عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك": "خلاص مافيش جزء ثاني لمسلسل بـ100 وش رمضان المقبل، بس يا عالم ممكن يكون في رمضان 2020 يتعمل جزء ثاني".

يذكر أن الفنان مصطفى درويش، قال عبر حسابه على موقع تويتر الأربعاء الماضي، إنه سيفتح مطعمه الخاص لغير المقتدرين، وذلك بعد شفائه من فيروس كورونا.

وكتب درويش: "فرحتي ما تتقدرش بإن مطعم (بيت روقة) رجع للخير من تاني، (بيت روقة) من بكرة مفتوح لأي حد غير مقتدر ياكل ويشرب والحساب وصل من دعواته بس وده خير ربنا مش مني ولا صدقة مني والله ده مال بتاع ربنا بس وأنا مكلف بتوزيعه.. دعواتكم".

وكان "درويش"، أعلن مؤخرا شفاءه من فيروس كورونا بعد معاناته أسبوعين كاملين مع المرض، كما أكد نيته للتبرع بالبلازما الخاصة به لمرض كورونا.