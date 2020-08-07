محافظ أسيوط: إزالة 39 حالة تعد واسترداد 163 فدانا أملاك دولة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية استردت 163 فدان زراعة أملاك دولة و450 متر مبان خلال حملة مكبرة لإزالة 39 حالة تعد بمركز الفتح ضمن الموجة 16 لحملة استرداد حق الشعب، مؤكدًا استمرار الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة للحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وجرى رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لحماية حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.

وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية على مستوى المحافظة، من أجل تنفيذ إزالات الموجة 16 لإزالة حالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، مؤكدا أنه لا تهاون أو تقاعس في استرداد حق الشعب وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض واتخاذ الاجراءت القانونية حيال المتعدين وتسليم الأراضي المستردة لجهات الولاية.

وترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز الفتح بمشاركة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء القرى ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة والتنظيم وفي وجود قوة أمنية من مركز شرطة الفتح وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز، وتمكنت الحملة من استرداد 163 فدانا و11 قيراطا و5 أسهم أملاك دولة زراعة، فضلا عن 450 متر مبان، وجرى استرداد الأرض وتسليمها لجهات الولاية.