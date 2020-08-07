ضبط 1500 نسخة لكتب دراسية خارجية دون تصريح في مكتبة بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عقب تقنين الإجراءات من استهداف إحدى المكتبات، كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية في القاهرة، وجرى التقابل مع عامل بالمكتبة، وضبط بداخلها 1460 نسخة لكتب دراسية "كتب خارجية" جميعها دون تصريح بالطباعة والتوزيع من وزارة التربية والتعليم، ودون فواتير شراء من دور النشر أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، واتخذت الإجراءات القانونية.