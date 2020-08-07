ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة عقب قيامه بسرقة حقيبة بداخلها 50 ألف جنيه بأسلوب المغافلة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة ، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعها صوت إستغاثة من (أحد الأشخاص وسيدة ، مقيمان بمحافظة سوهاج) وقررا حضورهما لمحافظة القاهرة وبحوزتهما حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى (50 ألف جنية) لإجراء عمليه جراحية لها، حيث تعرفا على أحد الأشخاص بالقطار "أدلت السيدة بأوصافه التقريبية" وأوهمهما بقدرته على توفير شقة مفروشة لهما بسعر منخفض نظراً لعمله كسمسار، وعقب وصولهما إصطحبهما لمقهى كائن بمحل الواقعة وقام بمغافلتهما وسرقة حقيبة اليد وبداخلها المبلغ المالى المشار اليه .

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه تبين أنه (سائق "توك توك" ، ومقيم محافظة المنيا ) وضبط بحوزته (حقيبة اليد المستولى عليها وبداخلها المبلغ المالى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة " .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.