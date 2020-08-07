حملات لإزالة البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة بالغردقة

شنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، عدة حملات لإيقاف البناء المخالف والعشوائي والتصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة، بعدة مناطق بحي شمال وجنوب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات.

وأسفرت الحملات عن إزالة فورية لعدد من المباني بالطوب، وأكشاك مخالفة بمنطقة مبارك 11.12.13 شمال الأحياء.

وأشار اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، إلى استمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية، وإزالة جميع مخالفات البناء خاصة على جميع التقسيمات والشوارع الجانبية.

وشدد وجدي على رؤساء الاحياء بالمرور على مدار اليوم على كافة المناطق التابعة لهم، لرصد أي محاولات للبناء العشوائي أو المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.