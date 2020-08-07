محافظ الجيزة يتفقد أعمال موقف السرفيس أعلى الجزء المغطى بـ المريوطية

تفقد اللوء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال إنشاء موقف المريوطية الحضاري والذي تم إنشاؤه أعلى القطاع وتم تغطيته بمسار ترعة المريوطية؛ حيث يستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائي المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق.

وتابع المحافظ التجهيزات النهائية للموقف، حيث تفقد دورات المياه وبوابات الدخول والخروج وأعمدة الإنارة وأرضيات الموقف وأماكن وقوف السيارات والخطوط وبالوعات الأمطار واللافتات والمقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وغرف الخدمات والتحكم والمراقبة للموقف.

وشدد المحافظ على تنفيذ كل التجهيزات وفقا لأعلى الموصفات قبل استلام الإعمال من الشركات المنفذة، مشيرا إلى أن الموقف الحضاري يعد أحد المطالب الهامة والملحة للمواطنين المترددين على المنطقة لتيسير الحركة المرورية وإنهاء أي تكدسات تسببها انتظار ووقوف سيارات السرفيس بالمنطقة.

ووجه رئيس جهاز السرفيس بتخصيص موظفين مختصين للإشراف وإدارة الموقف على مدار اليوم لضمان حسن سيره دون أي معوقات وتحقيق العائد الاستثماري منه والاعتماد على الوسائل الالكترونية في إدارته وتشغيله.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال استكمال ممشى المريوطية الحضاري موجها بسرعة الانتهاء من القطاعات المتبقية للكورنيش للبدء في إنشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقلة وعربات مشروبات للشباب وغيرها من الأنشطة التي يمكن إقامتها لتحقيق عائد استثماري للمشروع وتوفير أماكن ترفيهية للمواطنين دون التأثير على الحركة المرورية.

وتابع محافظ الجيزة أعمال إصلاح الهبوط بإحدى شرائح محور 26 يوليو، حيث تم الانتهاء من الأعمال بشكل كامل موجها مدير مديرية الطرق بالمحافظة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ومراجعة مسار الطريق لإصلاح أي شرائح أخرى بحاجة إلى تدعيم أو صيانة.

الجولة التي قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ورئيس هيئة النظافة والتجميل، ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ورئيس جهاز السرفيس.