متحدث النواب: التصويت الإلكتروني سيساهم في زيادة نسب مشاركة الناخبين

تبدأ انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج يومي الأحد والإثنين القادمين، وسط توقعات بزيادة نسب الإقبال والمشاركة لاختيار مرشحي الفردي والقوائم لأعضاء الغرفة الثانية للبرلمان.

وأكد النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية مشاركة المصريين، سواء في الداخل أو الخارج في اختيار من سيمثلونهم تحت قبة البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول من عمر مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن العبء الأكبر لدى الناخب الآن هو التدقيق في اختيار مرشحيه بالدوائر الانتخابية عن المقاعد الفردية.

وأوضح حسب الله لـ"الوطن" أن التصويت الإلكتروني الذي ستجرى على أساسه انتخابات المصريين في الخارج سيساهم في زيادة نسب الإقبال بين الناخبين، كما أنه يتيح للناخب المشاركة في العملية الانتخابية، حتى لو كان داخل منزله.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، يتشكل المجلس من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لايقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ويكون اتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 عضو بالنظام الفردي، و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب السياسية والمستقلين الترشح في كل منهما.

وتجرى الانتخابات في 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص للدائرين الأخريين 15 مقعدا لكل منها، 35 مقعدا للدائرتين الأخريين.