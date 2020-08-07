نقيب أطباء مصر لنظيره اللبناني: "مستعدون لتقديم كل سبل الدعم لكم"

أرسل الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، رسالة إلى نظيره اللبناني الدكتور شرف أبو شرف، قال فيها: "الكلمات لا تصف الحزن والألم على مُصاب لبنان وما شهدته من حرائق وانفجارات.. قلوبنا معكم".

وأضاف: "وأتقدم إليكم وإلى كل عائلات الضحايا والمصابين بأعمق آيات التعازي والمواساة، ولكم منا كل الدعم والمؤازرة حتى تخرج لبنان من هذه المحنة ونتمنى لبلدكم السلامة من كل مكروه وأن يرحم الله الشهداء ويُشفى المصابين".

وأضاف في رسالته: "نقابة أطباء مصر على استعداد تام لتقديم كل سبل الدعم المطلوب للمساعدة في تضميد الجراح قدر الإمكان".