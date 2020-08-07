الدقهلية تستعد لاستقبال 4.3 مليون ناخب في انتخابات "الشيوخ"

أعلنت محافظة الدقهلية رفع حالة درجة الاستعداد القصوى لمتابعة التجهيزات لانتخابات مجلس الشيوخ، بنطاق قري ومدن وأحياء المحافظة وتجهيز المدارس التي جرى اعتمادها لتكون مقرات للجان الانتخابات.

وتستقبل اللجان الانتخابية 4 ملايين و338 ألفا و465 ناخبا على مستوى المحافظة، للإدلاء بأصواتهم في 783 مركزاً انتخابيا و24 لجنة عامة و1031 لجنة فرعية وذلك خلال يومي 11 و 12 أغسطس الجاري.

وبدأت الوحدات المحلية في جميع أنحاء المحافظة تجهيز المقار الانتخابية، والتأكد من تطهير دورات المياه بالمدارس.

يذكر أن محافظة الدقهلية مخصص لها 6 مقاعد فردية بمجلس الشيوخ يتنافس عليها 43 مرشحا، وتتبع المحافظة الدائرة الأولى بانتخابات القائمة والتي تقدم لها قائمة واحدة فقط، وتحتاج 5% من الأصوات لإعلان نجاحها.