طقس السبت: حار رطب على الوجه البحري شمالا وكثافة في الشبورة المائية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة نهارا والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، بينما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، فضلا عن انتشار الشبورة المائية، فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة.

وليلا يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد، أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للأتربة، فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 38 26

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 36 25

طنطا 37 24

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 24

بلطيم 32 24

مطروح 32 22

السلوم 33 23

سيوة 41 24

بورسعيد 32 24

دمياط 33 24

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 39 21

السويس 38 23

العريش 33 22

رفح 32 23

رأس سدر 40 26

نخل 38 19

نويبع 39 29

طابا 37 29

كاترين 34 19

الطور 35 26

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 29 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 39 25

بنى سويف 39 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 25

سوهاج 43 27

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 29