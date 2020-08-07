جنوب سيناء تعلن مواعيد اختبارات مجموعة من الوظائف

قال اللواء نادر حنفي السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء أنه جرى تحديد مواعيد الاختبارات لمجموعة الوظائف التي أعلن عنها منذ شهور، موضحا أن البوابة الإلكترونية للمحافظة أعلنت عبر موقعها الإلكتروني عن موعد اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في الإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2020 للتخصصات التالية:

أولا: السائقين ( مقسمة لثلاث مجموعات )

المجموعة الأولي يوم الثلاثاء الموافق 11 اغسطس من العدد 1 إلى 40 والمجموعة الثانية يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس من العدد 41 إلى 80، والمجموعة الثالثة يوم الخميس الموافق 13 أغسطس من العدد 81 إلى 116، وسيتم عقد الاختبار بمقر الحملة الميكانيكية بطور سيناء.

ثانيا: أخصائي حاسب الآلي (مقسمة لمجموعتين)

المجموعة الأولى: يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس من العدد 1 إلى 67، والمجموعة الثانية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس من العدد 68 إلى 134، وسيتم عقد الاختبار بمقر مركز المعلومات بالديوان العام.

ثالثا: المهندسين تخصصات ( كهرباء قوى – مساحة – ميكانيكا سيارات – عمارة – تخطيط عمراني) وسيتم عقد الاختبار بالقاعة الكبرى بالديوان العام، يوم الأحد الموافق 16 أغسطس وعددهم 65.

رابعا :- فني كهرباء ، سيتم عقد الاختبار بالقاعة الكبرى بالديوان العام يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس وعددهم 107.

خامسا:- باحث قانوني ( مقسمة لثلاث مجموعات ) المجموعة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 18 اغسطس من العدد 1 إلى 100، والمجموعة الثانية يوم الاربعاء الموافق 19 أغسطس من العدد 101 إلى 200، والمجموعة الثالثة يوم الخميس الموافق 20 أغسطس من العدد 201 إلى 283 وسيتم عقد الاختبار بالقاعة الكبرى بالديوان العام.