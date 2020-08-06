نائب محافظ جنوب سيناء تتابع بدء التشغيل التجريبي للذاكرة المؤسسية

تابعت المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس اعمال البدء التجريبي لتشغيل نظام ادارة المؤسسة الالكتروني بديوان عام محافظة جنوب سيناء والربط بين المدن . ومن جانبة استعرض العميد اشرف حلمي مدير عام مركز المعلومات خطة تدريب الموظفين وبحضور مدير الدعم الفني عبد الخالق ثروت.

قامت المهندسة ايناس بتجربة النظام من خلال الدخول لغرفة التحكم الرئيسية للذاكرة المؤسسيةأكدت حافظ علي الهدف من نظام الذاكرة المؤسسية للربط بين المدن والديوان والجهات الحكومية المختلفة مما يسهل سرعة إنهاء العمل مع الجهات المختلفة، وهو ما سيشعر به المتعاملون مع الجهاز الإداري للمحافظة في الفترات اللاحقة لاستكمال مشروع الذاكرة المؤسسية الرقمية.

كما يهدف إلى تحويل جميع ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل الديوان العام والمدن والجهات الادارية والتنفيذية بالمحافظة ومدعوما بدورة عمل مستندية رقمية بدلا من الورقية والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة وتأتي كل تلك الجهود في إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمي.

ويذكر ان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عقد عددا من اللقاءات مع مسئولين محليين ووفدا من وزارة المالية في ديسمبر الماضي واكد خلاله علي ضرورة مشاركة جميع الهيئات والجهات الحكومية بالمحافظة نحو خدمة التحول الرقمى لـ 408 منشآت حكومية عن طريق خطوط الفايبر، ليكون بداخل كل منشأة شبكة داخلية مؤمنة بشبكة الإنترنت "vpn"، ليجرى ربطها بالمحافظة، للتيسير على المواطنين، وتوفير الجهد وتعب التنقل من القرى، والوديان البعيدة والمدن، وسرعة قضاء خدمات المواطنين المختلفة، وفى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، من خلال كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت " أون لاين .