مستشفى نصر النوبة يودع آخر مصاب بكورونا

خرج، اليوم، آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد في مستشفى نصر النوبة المركزي، شمال شرق محافظة أسوان.

وكتبت إدارة المستشفى، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، خروج الحاج إدريس آخر حالة كورونا من قسم العزل بمستشفى عزل نصر النوبة بعد تعافيه بفضل الله، أُسدِل الستار على فصل من فصول البطولة لفريق العزل بالمستشفى بعد 90 يوما من العمل مليئة بالشجاعة والتفاني والتضحية، شكرا أبطال عزل نصر النوبة كنتم في الموعد على قدر الحدث، شكرا لأنكم صنعتم الفارق".