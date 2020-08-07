35 مرشحا لـ"قائمة من أجل مصر" بانتخابات مجلس الشيوخ في الصعيد

ساعات قليلة ويبدأ التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11 و12 للمصريين داخل مصر، بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملا في خوض أصوات الناخبين.

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ الحالية ترشح قائمة واحدة بالدوائر الخاصة بالنظام القوائم، وهي القائمة الوطنية "من أجل مصر" تنافس بـ4 دوائر، هي: دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ودائرة قطاع شرق الدلتا ودائرة قطاع غرب الدلتا، تغرد فيها بشكل منفرد، منتظرة حسم 100 مقعد بالمجلس المقبل، بشرط الحصول على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بكل دائرة من الدوائر الأربع التي تخوض عليها المنافسة.

وحدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقاً لنص قانون مجلس الشيوخ، طريقة حساب النصاب القانوني لإعلان فوز القائمة الوحيدة في الدائرة المخصّصة لنظام القوائم، الذي نص على أنه في حالة لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصّصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا كان على سبيل المثال عدد المقيدين في دائرة بنظام القائمة نحو 10 ملايين ناخب فإنه يلزم لإعلان فوز القائمة الوحيدة المترشّحة في هذه الدائرة على نسبة 5% من عدد المقيدين بتلك الدائرة، الذي يقدر بنحو 500 ألف صوت، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشّح لشغل المقاعد المخصّصة للدائرة.

وتضم أسماء مرشحي قائمة من أجل مصر بدائرة " شمال ووسط وجنوب الصعيد " الأسماء الأتية:-

أساسي 1 وليد محمود فوزي علي المليجي -

أساسي 2 أحمد محمد شراني عيد -

أساسي 3 فرج فتحي فرج علي -

أساسي 4 طارق مصطفى حسانين عبدالله -

أساسي 5 عمرو عزت محمد السيد -

أساسي 6 محمد رمضان سيد أحمد -

أساسي 7 سهير عبدالسلام حنفي عبدالسلام مرأة

أساسي 8 أمل محمد رمزي محمد منير خليل مرأة

أساسي 9 عبدالقادر ابراهيم عبدالقادر عبدالبصير -

أساسي 10 محمد طه عبدالحفيظ عبدالله عليوة -

أساسي 11 منى عبدالتواب عبداللطيف محمد حسن الخشاب مرأة

أساسي 12 أحمد حمدي أبوهشيمة عبدالعزيز -

أساسي 13 نادر يوسف نسيم هندي -

أساسي 14 حنان عبدالحميد عبدالحفيظ إبراهيم مرأة

أساسي 15 عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب عبدالرازق -

أساسي 16 وحيد مصطفى علي عامر -

أساسي 17 حسانين أحمد توفيق -

أساسي 18 هانئ يوسف عبدالشهيد جرجس -

أساسي 19 رشا أحمد مهدي علي مرأة

أساسي 20 علي محمد عبدالرحمن مهران -

أساسي 21 مصطفى محمد سالمان حسن -

أساسي 22 محمد فهمي محمد أحمد صالح -

أساسي 23 هند جوزيف أمين شحاتة مرأة

أساسي 24 مؤمن محمد إسماعيل معاذ -

أساسي 25 مدحت محمد عبدالجابر محمد المدني -

أساسي 26 فكتور فاروق جرجس إبراهيم -

أساسي 27 أحمد جلال أبوالدهب -

أساسي 28 خالد أبو الوفا محمد محمد -

أساسي 29 رشا إسحق فهيم نصير مرأة

أساسي 30 أسامة محمد نورالدين حافظ -

أساسي 31 أحمد عبدالماجد محمد محمد -

أساسي 32 محمد طارق محمد محمود رسلان -

أساسي 33 وائل زكريا محمد الأمير إبراهيم -

أساسي 34 حسين عبدالمجيد محمد عثمان -

أساسي 35 عبدالرحيم كمال طه محمد -

احتياطي 1 أميرة محمود فوزي علي المليجي مرأة

احتياطي 2 إكرم محمد شراني عيد -

احتياطي 3 محمد حامد محمد فرج -

احتياطي 4 أميرة عبدالمعبود مصطفى مصطفى مرأة

احتياطي 5 نرمين مصطفى السيد محمد مرأة

احتياطي 6 أحمد حسن محمد سيد أحمد -

احتياطي 7 رشا السيد جودة صالح مرأة

احتياطي 8 سامية فاروق عبدالله علام مرأة

احتياطي 9 محمد إبراهيم عبدالقادر عبدالبصير -

احتياطي 10 مروة أحمد جلال عويس عبدالحفيظ مرأة

احتياطي 11 سلوى محمد عبدالباقي أحمد عباس مرأة

احتياطي 12 أحمد مختار مصطفى قرش -

احتياطي 13 باسم يوسف نسيم هندي -

احتياطي 14 غادة عبدالحميد عبدالحفيظ إبراهيم مرأة

احتياطي 15 حسام الدين عبدالوهاب عبدالرازق حسن -

احتياطي 16 عبدالحكيم مصطفى علي عامر -

احتياطي 17 عبدالله محمد إسماعيل محمد حسانين -

احتياطي 18 سوزان توفيق حنا عبدالملك مرأة

احتياطي 19 حنان أحمد مهدي علي مرأة

احتياطي 20 أبوعوف محمد عبدالرحمن مهران -

احتياطي 21 أسامة زكريا أحمد جمعة النادي -

احتياطي 22 رفعت محمود محمد مسعد -

احتياطي 23 هالة جوزيف أمين شحاتة مرأة

احتياطي 24 محمد يسري محمد إسماعيل معاذ -

احتياطي 25 عرفات بكر عثمان محمد -

احتياطي 26 هاني فام مرقص القس فام -

احتياطي 27 علاء الدين سليمان محمد محمد عبدالرحيم -

احتياطي 28 محمد أبوالوفا محمد محمد -

احتياطي 29 نيفين مكرم ميساك حبشي مرأة

احتياطي 30 أشرف محمد نور الدين حافظ -

احتياطي 31 محمد عبدالماجد محمد محمد -

احتياطي 32 محمد عبدالمعز درويش عمر -

احتياطي 33 الأمير زكريا محمد الأمير إبراهيم -

احتياطي 34 إبراهيم الرشيدي نجم الدين مصطفى إبراهيم -

احتياطي 35 عبيد أحمد مصطفى سليمان -