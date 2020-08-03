الوفد يدعم قائمة "من أجل مصر" ومرشحي الائتلاف بالمنوفية

شارك عدد من قيادات حزب الوفد بأمانة الباجور في محافظة المنوفية، في اجتماع بمقر محمود عبدالعليم منصور، القيادي بحزب مستقبل وطن، لدعم قائمة "من أجل مصر"، التي تمثل التحالف الانتخابي بين الوفد ومستقبل وطن وعدد من الأحزاب الأخرى في انتخابات مجلس الشيوخ .

وأكد المشاركون ، من حزبي الوفد ومستقبل وطن، بجانب القيادات الشعبية غير المنتمية حزبيا، والتي حرصت على دعم التقارب بين الجميع، أن مصلحة الدولة تعلو على المصلحة الحزبية، متمنين مزيدا من الاستقرار لمصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأجرى الأستاذ محمود منصور، القيادي بحزب مستقبل وطن مرشح القائمة الوطنية "من أجل مصر" بالمنوفية، اتصالا بالدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد مرشح القائمة الوطنية عن القليوبية، حيث أكد "الهضيبي" خلال الاتصال، أن تعليمات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، لجميع كوادر الوفد، بدعم القائمة الوطنية، وإنجاح التحالف الانتخابي .

من جانبه أكد الأستاذ محمود منصور، أن هناك تكاملا وليس تنافسا في انتخابات مجلس الشيوخ، من أجل دعم الدولة والاستقرار، متمنيا أن ينجح في تحقيق إضافة على أرض الواقع للباجور وقراها، معتبرا أن التحدي سيبدأ بعد إعلان النتيجة عبر التواصل المباشر مع الجماهير وحل مشاكلهم.