15 مرشحا لـ"قائمة من أجل مصر" بانتخابات الشيوخ في شرق الدلتا

ساعات قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11 و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة في الدعاية بين المرشحين على المقاعد الفردية أملا في حصد أصوات الناخبين.

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ الحالية ترشح قائمة واحدة بالدوائر الخاصة بالنظام القوائم، وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر" تنافس بـ4 دوائر، هم **دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد" و"دائرة قطاع شرق الدلتا" و"دائرة قطاع غرب الدلتا"، تغرد فيهم بشكل منفرد، منتظرة حسم 100 مقعد بالمجلس المقبل، بشرط الحصول على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بكل دائرة من الدوائر الأربع التي تخوض عليها المنافسة,

وحدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقاً لنص قانون مجلس الشيوخ، طريقة حساب النصاب القانوني لإعلان فوز القائمة الوحيدة في الدائرة المخصّصة لنظام القوائم، الذي نص على أنه في حالة لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصّصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا كان على سبيل المثال عدد المقيدين فى دائرة بنظام القائمة نحو 10 ملايين ناخب فإنه يلزم لإعلان فوز القائمة الوحيدة المترشّحة في هذه الدائرة على نسبة 5% من عدد المقيدين بتلك الدائرة، الذي يقدر بنحو 500 ألف صوت، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشّح لشغل المقاعد المخصّصة للدائرة.

وتضم أسماء مرشحي قائمة من أجل مصر بدائرة "قطاع شرق الدلتا" الأسماء الأتية:

أساسي 1 خالد محمد سعيد حسن شحاتة -

أساسي 2 أحمد محمد محمود على الخطيب -

أساسي 3 أيمن محمد حامد محمد شريف -

أساسي 4 أحمد عبدالجواد محمد محمد -

أساسي 5 إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة -

أساسي 6 يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظه مرأة

أساسي 7 نيفين جورج ميخائيل الأنطوني مرأة

أساسي 8 محمد علي عبده أبو حجازي -

أساسي 9 محمد أحمد ماهر السباعي أحمد -

أساسي 10 محمد عبده صديق اللمعي -

أساسي 11 حماد موسى حماد موسى -

أساسي 12 فيبي فوزى جرجس فلمون مرأة

أساسي 13 أحمد صبيح محمد خشانه -

أساسي 14 جيفارا محمد أحمد الجافي -

أساسي 15 فايز إبراهيم محمد أحمد -

احتياطي 1 مدحت حسن أحمد مصطفى محمد شهاب -

احتياطي 2 ناصر عبدالغني ديب عبدالغني -

احتياطي 3 أشرف محمد حامد شريف -

احتياطي 4 أيمن السيد محمد عبدالمقصود -

احتياطي 5 كامل محمد إبراهيم شحاتة -

احتياطي 6 يمنى أحمد فؤاد سليمان أباظه مرأة

احتياطي 7 منال منير حلمي سليمان مرأة

احتياطي 8 سامح حسن عاشور غراب -

احتياطي 9 حازم إبراهيم حسن إبراهيم -

احتياطي 10 محمد السيد على حسن سعده -

احتياطي 11 موسى فتحى موسى حماد -

احتياطي 12 سناء ملك اندراوس حبشي مرأة

احتياطي 13 أحمد فضل أحمد زايد -

احتياطي 14 تامر كمال محمد فريد عبدالرحمن -

احتياطي 15 أيمن إبراهيم محمد أحمد -