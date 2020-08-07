غرفة عمليات 24 ساعة لمتابعة انتخابات "الشيوخ" في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تشكيل غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ.

كما وجه الغضبان رؤساء الأحياء باستمرار عمل غرفة العمليات بكل حي خلال الانتخابات، لمتابعة أي شكاوى وسرعة الاستجابة وإدارة الأعمال المتعلقة بالنظافة وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

وأكد المحافظ توافر أفراد من الأطقم الطبية والأجهزة الأمنية، داخل غرفة عمليات المحافظة وكذلك كافة غرف العمليات بالأحياء للتنسيق والمتابعة وسرعة إدارة أي أزمات قد تحدث خلال سير الانتخابات والتعامل معها على الفور.