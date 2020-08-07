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محمود مسلم

غرفة عمليات 24 ساعة لمتابعة انتخابات "الشيوخ" في بورسعيد

كتب:

هبه صبيح
02:59 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تشكيل غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ.

كما وجه الغضبان رؤساء الأحياء باستمرار عمل غرفة العمليات بكل حي خلال الانتخابات، لمتابعة أي شكاوى وسرعة الاستجابة وإدارة  الأعمال المتعلقة بالنظافة وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

وأكد المحافظ توافر أفراد من الأطقم الطبية والأجهزة الأمنية، داخل غرفة عمليات المحافظة وكذلك كافة غرف العمليات بالأحياء للتنسيق والمتابعة وسرعة إدارة أي أزمات قد تحدث خلال سير الانتخابات والتعامل معها على الفور.

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