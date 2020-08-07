أستاذ فيروسات عن اشتراط الـ"PCR" لدخول مصر: حفاظا على انخفاض الإصابات

حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، قرار وزاري جديد يسرى على الأجانب فقط (غير حاملى الجنسية المصرية)، ويطبق اعتبارا من 15 أغسطس الجاري، بحسب ما أكدته وزارة الطيران المدني.

ويستثنى من القرار، السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك الركاب الترانزيت إلى تلك المطارات.

ويحظر القرار نقل "المستثنين" سواء برًا أو بحرًا أو جوًا من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح إلى باقي محافظات مصر دون أن يكون راغب التنقل مصحوباً بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.

شاهين: قرار صائب لاحتواء انتشار الفيروس في مصر والحفاظ على انخفاض أعداد الإصابات

وأكد الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات والمناعة بجامعة الزقازيق، أن هذا القرار خطوة هامة وضرورة مع عودة السياحة من مختلف الدول وذلك لضمان عدم دخول مصابين إلى مصر بما يؤدي إلى عودة انتشار الفيروس بعد قلة الأعداد.

وأضاف شاهين في حديثه لـ"الوطن"، أن حظر التنقل من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح إلى باقي محافظات مصر دون أن يكون راغب التنقل مصحوباً بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا خطوة في غاية الأهمية وذلك لكون العاصمة من أكثر المحافظات في أعداد الإصابة مقارنة بالمحافظات الحدودية وذلك لاحتواء انتشار كورونا بها والحفاظ على انخفاض منحنى الإصابات بها.

وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة توقيع جزاءات وتدابير ضد أية شركة أو منشأة تخالف الضوابط الاحترازية السابقة، وكذلك الضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار، والمعدة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، ووزارة الصحة والسكان، والاتحاد المصري للغرف السياحية.