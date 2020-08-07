"الطيران": قرار الحكومة باشتراط تحليل PCR يطبق 15 أغسطس

أعلنت وزارة الطيران المدني، فجر اليوم، أن قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، يسرى على الأجانب فقط (غير حاملى الجنسية المصرية)، ويطبق اعتبارا من 15 أغسطس الجاري.

ويستثنى من القرار، السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة، إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك الركاب الترانزيت إلى تلك المطارات.