ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق طيني نتيجة الأمطار الموسمية جنوب الهند

ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاق طيني ناجم عن أمطار موسمية غزيرة وفيضانات جنوبي الهند إلى ما لا يقل عن 12 قتيلا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، عن مصدر أمني هندي قوله إنه تم إنقاذ 12 شخصًا، فيما أدرج نحو 70 آخرين على قائمة المفقودين بالمنطقة.

بدوره، أكد الوزير الأول لولاية (كيرالا) بينارآيي فيجين - في تغريدة على موقع "تويتر"، أنه تم الدفع بفرق إنقاذ من القوة الوطنية للتعامل مع الكوارث وأنها في طريقها إلى منطقة بمقاطعة "ادوكي" بالولاية الهندية، حيث وقع الانزلاق الطيني.

كما أصدر مكتب الأرصاد الجوية إنذارًا باللون الأحمر مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار بالمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمطار الموسمية السنوية تهطل على جنوب آسيا خلال الفترة بين شهري يونيو وسبتمبر، وأن أكثر من 550 شخصًا لقوا مصرعهم في الهند وبنجلاديش ونيبال.

كما أدت الأمطار الموسمية إلى نزوح أكثر من 9.6 مليون شخص في جميع أنحاء جنوب آسيا منذ بداية الفيضانات في شهر يونيو الماضي، وفقًا لإحصائيات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.