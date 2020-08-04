الهند: إغلاق المكاتب الحكومية وتعليق القطار في مومباي بسبب الأمطار

أغلقت السلطات الهندية، اليوم، جميع المكاتب الحكومية في مدينة "مومباي" وضواحيها بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على المدينة منذ مساء أمس الاثنين والتي من المتوقع أن تستمر في الهطول حتى غدا الأربعاء.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم، أنه تم تعليق خدمات القطار المحلي في مسارات محددة بعد أن غمرت مياة الأمطار خطوط القطار، كما أدى السقوط الغزير للأمطار إلى تعطيل حركة المرور في عدة طرق بالمدينة.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول هندي بفرقة الإطفاء البحث عن سيدة واثنين من أطفالها عقب انهيار منزلهم بسبب الهطول الغزير للأمطار في ضاحية "سانتا كروز" بمدينة مومباي.

وقال المسؤول لـ"إن دي تي في"، إن الحادث وقع أثر انهيار منزل مكون من طابق واحد ويقع بالقرب من أحد المصارف بعد أن ضربت الأمطار المنطقة، مضيفا إن سيدة وأولادها الثلاثة، الذين يتراوح أعمارهم من سن عام وحتى سبعة أعوام، سقطوا في المصرف وجرفتهم المياه.

وأشار المسؤول الهندي، إلى أن الشرطة تمكنت من انقاذ طفلة تبلغ من العمر عامان قبل وصول فرقة الإطفاء إلى موقع الحادث، ويجري الآن البحث عن السيدة وطفليها الاثنين الأخرين.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات، اليوم، مصرع 3 مواطنين من نيوزلندا جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي وقعت خلال الأيام الماضية.

وذكرت وزارة الداخلية والأمن، اليوم، أن الضحايا كانوا بين إجمالي 14 شخصًا لقوا مصرعهم جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت السبت الماضي، وعُثر على جثثهم بمحل إقامتهم بشمال شرق العاصمة سول، وفقا لما ذكرته شبكة "أيه بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وضربت الأمطار الغزيرة، معظم أنحاء البلاد وأسفرت أيضًا عن فقدان 12 شخصًا وتشريد أكثر من 1000 شخص، ووقعت معظم الخسائر وحالات الوفاة في العاصمة والقرى القريبة ومقاطعة تشونج تشونج.