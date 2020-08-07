بالفيديو.. مشاهد مؤثرة من انفجار بيروت

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انفجار مرفأ بيروت إلى 156 قتيلًا بحسب صحيفة لوريان لوجور المحلية، نقلًا عن مصدر في وزارة الصحة اللبنانية.

وانتشرت فيديوهات وصور لحادث انفجار مرفأ بيروت الذى نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طنا من نترات الألومنيوم، ووقع الحادث الثلاثاء الماضي وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء دخول سيدة لبنانية لغرفة العمليات لتخضع لعملية ولادة، وبعد ثوان بسيطة حدث الانفجار المروع وتحولت الغرفة إلى ركام.

وتداول اللبنانيون فيديو مفزعا لأطفال وهم يقفون في شرفة غرفتهم يشاهدون لحظة الانفجار ليفاجأ الجميع بسقوط الزجاج على رأس الأطفال في محاولة لمربيتهم أن تحميهم من آثار الحادث.

وشيعت جنازة المسعفة سحر فارس وسط دموع وبكاء خطيبها ومحبيها، والتي توفيت إثر حادث انفجار مرفأ بيروت والتي كان من المقرر إتمام زفافها بعد أيام قليلة.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة العربية على صفحته الشخصية على تويتر معبرا عن تضامنه مع لبنان بعد الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت: "بحبك يا لبنان".