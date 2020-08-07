موعد مباراة يوفنتوس ضد ليون بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي فريق يوفنتوس الإيطالي، نظيره ليون الفرنسي، مساء اليوم، الجمعة 7 أغسطس، وذلك في إطار استكمال المواجهات المتبقية في إياب دور الـ16من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ليون

وتنطلق مباراة يوفنتوس ضد ليون، على ملعب "أليانز ستاديوم"، معقل السيدة العجوز، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ليون

ويمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ليون، عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس

ومن المتوقع أن يبدأ ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق الإيطالي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، ليوناردو بونوتشي، ماتايس دي ليخت، خوان كوادرادو.

خط الوسط: أدريان رابيو، ميراليم بيانيتش، رودريجو بينتانكور.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي، كريستيانو رونالدو، جونزالو هيجواين.

التشكيل المتوقع لفريق ليون

ومن المتوقع أن يبدأ رودي جارسيا مدرب الفريق الفرنسي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أنتوني لوبيش.

خط الدفاع: مارسال، مارسيلو، جيسون ديناير، ماكسويل كورنيه.

خط الوسط: حسام عوار، برونو جيمارايش، ماكسينس كاكيري، ليو دوبويس.

خط الهجوم: موسى ديمبيلي، ممفيس ديباي.