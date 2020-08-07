خريطة تفاعلية.. تعرف على كل ما يخص محافظتك في انتخابات الشيوخ 2020

تقدم "الوطن" خدمة تفاعلية لمتابعيها حول الخريطة الانتخابية لمجلس الشيوخ، وشكل الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المتنافس عليها في كل محافظة، وأسماء المرشحين الذين يخوضون السباق بكل دائرة.

وينافس بالمارثون الانتخابي 24 حزباً من أصل 104 أحزاب سياسية، حيث استطاع حزب مستقبل وطن اقتناص نصيب الأسد في عدد المقاعد التي يتنافس عليها بالدفع بـ151 مرشحاً، سواء على المقاعد الفردية أو الحزبية، ينافسه حزب حماة الوطن الذي دفع بـ60 مرشحا على المقاعد الفردية والقائمة، فيما وصل عدد المستقلين المرشحين فردي إلى نحو 511 مرشحًا مستقلاً.

وتغرد "القائمة الوطنية من أجل مصر" في السباق منفردة على مقاعد نظام القوائم بالدفع بـ 100 مرشح، منتظرة حصد 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية، لحسم 100 مقعد لصالحها من أصل 300 هو إجمالي مقاعد مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، فيما تبدأ يومي 11 و12 للمصريين داخل البلاد، بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة في الدعاية بين المرشحين على المقاعد الفردية أملا في حصد أصوات الناخبين.

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