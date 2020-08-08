خطوات التقديم للتسكين في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة إلكترونيا

أعلنت جامعة القاهرة أنه في إطار التحول الرقمي التي تسعى له؛ لتصبح جامعة إلكترونية ذكية من الجيل الثالث، تستعد مدن الجامعة لاستقبال طلبات تسكين الطلاب المغتربين للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، إلكترونيًا للمرة الأولى، للتوفير على الطلاب مجهودهم والحفاظ على سلامتهم في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" خطوات التقديم على طلبات التسكين بجامعة القاهرة للسكن بـ المدينة الجامعية، كالتالي:

خطوات التقديم على طلبات التسكين

- الحصول على الكود المكون من 14 رقما من الموقع الإلكتروني www.mycuid.cu.edu.eg ثم الدخول على الرابط الخاص بالمدن الجامعية www.hostel.cu.edu.eg/studentapplications.

- ملأ استمارة التقديم الإلكترونية، ورفع صورة ضوئية من الملف الورقي بعد استيفائه.

- تجهيز كل المرفقات ورفعها مع الملف الورقي.

المستندات المطلوبة

- إثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- 4 صور شخصية وصحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه".

- صورة شهادة الميلاد للطالب المستجد وبطاقة الترشيح.

وبعد عملية مراجعة طلبات التسكين من الإدارة العامة للمدن الجامعية يقدم الطالب الملف الورقي في يوم تسكينه نفسه دون الحاجة لتسليمه في يوم منفصل مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي.