رئيس جامعة الأزهر يزور المدينة الجامعية للاطمئنان على الطلاب المقيمين

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أن التزام طلاب الفرق النهائية، في مساعدة إدارة المدن بالمقترحات، وكذا حرصهم على تأدية الامتحانات في اللجان، وتطبيق التعليمات واللوائح الإدارية والطبية، أعطى صورة متميزة لطالب العلم الذي يسعى لرفعة جامعته ووطنه.

وأضاف المحرصاوي، أن زيارته للمدن الجامعية، تأتي في إطار الاطمئنان على الطلاب، والتأكد من توافر متطلباتهم كافة، وتهيئة المناخ الملائم لهم، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب أمانة في أعناقنا، ونحن نبذل قصارى جهدنا، لإرضاء الله بتقديم ما نستطيع لهم.

وقال اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن: إن رئيس الجامعة شدَّد على تحسين مكونات الوجبات الغذائية، تقديرًا للطُّلاب، والسماع لمقترحاتهم، وتنفيذ ما يمكن منها.