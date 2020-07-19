خروج آخر 8 حالات من عزل المدينة الجامعية بعد تعافيهم من كورونا بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، حفلًا نظمه عزل المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، على خلفية خروج آخر 8 حالات بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، تمهيدًا لتعقيمها وتسليمها لجامعة أسيوط.

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى عزل المدينة الجامعية، بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، والأطقم الطبية العاملة بعزل المدينة الجامعية.

وكرّم محافظ أسيوط الفريق الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين بعزل المدينة الجامعية، وسلمهم شهادات التقدير تقديرًا لجهودهم وعملهم فى علاج مرضى فيروس كورونا "كوفيد -19"، ومثمنًا جهود الفرق الطبية العاملة بمستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الزيارة – ضرورة تكثيف العمل والجهود للتعامل مع أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وكذلك زيادة حملات لجنة التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل، وإعداد تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة، وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية.