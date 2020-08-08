حظك اليوم السبت 8-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف حظوظ كل برج من الأبراج التي تقع في دائرة الفلك مهنيًا وعاطفيًا حسب صفات كل برج، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وقد تميل لفرض نفوذك على الطرف الآخر، حاول أن تكون أكثر مرونة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل رونالدينيو، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة والتأمل، وقد يساعدك ذلك على التوصل لنتائج مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بعدم الظهور والعمل خلف الستار.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة سماح أنور، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل علاقات العمل يمنحانك يقظة ويدفعانك نحو التخطيط جيدا لأعمالك وتعطي لها الأولوية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب وتساعدك اليوم نصائح الأصحاب في الوصول لأهدافك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب قصى خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تميل للابتعاد قليلا، كن مستعدا للاجتهاد فلا شيء يُدرك بدون تعب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمدك بالطاقة العاطفية وبالقدرة على التأثير في الطرف الآخر ويمكنك تغيير أي انطباع خاطئ عنك بالبرهان والأدلة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بالفرح وقد تسمع كلمات الحب والإعجاب وتجد الرومانسية في الأجواء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة سمية الألفي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تدرس وتحسب جيدا وتوازن حالتك المادية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تدفعك لتجعل يومك مليئا بالأحداث واللقاءات وفي الأفق بداية تغيير إيجابي.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

سواء كنت متزوجا أو خاليا تجنب الدخول في مناقشات حادة مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل مما يجعلك تتحرك بنشاط وحيوية وتنفعك موهبتك التنظيمية وقدرتك على التفاوض.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمدك بالحماس والحضور بالقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وتستطيع أن تثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للانطلاق في كل اتجاه وتسعد بأوقات تجمعك بمن تحبهم، لا تتردد في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل المدخرات يمنحانك يقظة وقدرة كبيرة على التخطيط للمستقبل وتنمية مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك خلافات مع البعض وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة، قم بدورك حتى وإن كان ضد إرادتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تمضي في طريقك نحو أهدافك بدون عوائق، وتشعر بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تعتني بحساباتك وراجع جيدا خطواتك واحذر المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك طاقة عاطفية وحماسا وقدرة كبيرة على التأثير في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.