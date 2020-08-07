حظك اليوم الجمعة 7-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتجنب مواليد برج الدلو الدخول في المشكلات ويكرهون المواجهة، كما يقدسون العلاقات الأسرية، ويحبون الخير ويحاولون أن يشاركوا في الأعمال التطوعية بشكل مستمر.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل الثاني وعليك بوضع الخطوط الحمراء لنفقاتك وانتبه لخطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.