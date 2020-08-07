حظك اليوم الجمعة 7-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يقف مولود برج الجدى دائما إلى جوار أصدقائه ويقدم لهم الدعم والمساندة، كما يتميز بقدرته على الانتظار لفترات طويلة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمنزلك الثامن يساعدانك أن تخطط جيدا لمستقبلك، وأمامك فرصة للانتقال والحركة ولاكتساب عادات جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك على الاقتراب ممن حولك وتشعر بمحبة الأهل والأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.