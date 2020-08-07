حظك اليوم الجمعة 7-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج القوس بعاطفة متوقدة متوهجة فيعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحناناً ورقة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك للاهتمام بمسائل عالقة وعليك أن تتجنب العناد والعصبية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. انتبه كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.