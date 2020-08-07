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مدير أمن القليوبية يوجه بتركيب تكييف داخل حجز قسم شرطة الخانكة

كتب:

حسن صالح
05:04 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية

اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية

وجَّه اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، بتركيب أجهزة تكييف داخل حجز قسم شرطة الخانكة، وذلك بعد الجولة المفاجئة التي قام بها لزيارة القسم وفوجئ بارتفاع درجة الحرارة داخل الحجز بشكل يؤثر على المحجوزين.

وعلى الفور أمر "العربي" بتركيب أجهزة تكييف لأول مرة بالقسم لمواجهة درجة الحرارة والحفاظ على سلامة المحجوزين.

جرى الاتصال بجمعية رجال الصناعة بالخانكة برئاسة المحاسب صلاح سعودي، حيث تم الاتفاق على أن تتولى الجمعية المشاركة في هذا العمل الإنساني.

وأكد مدير الأمن أن توفير أجهزة التكييف بحجوزات الشرطة من شأنها التقليل من معاناة وإحساس المتهمين بحرارة الجو، خاصة فى فصل الصيف بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

وأضاف مدير الأمن أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والمحجوزين على ذمة القضايا والحفاظ على أرواحهم.

من جانبه، أكد المحاسب صلاح سعودي على وقوف الجمعية وتبنيها مثل هذه المبادرات الإنسانية في إطار دورها الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في تبني المبادرات المجتمعية للمساهمة في تنمية المجتمع.

وأشاد سعودي بخطوة مدير الأمن نحو توفير أجهزة التكيف للمحجوزين في قسم الخانكة، حفاظا على أرواحهم في لمسة إنسانية تدل على أن الشرطة دائما تضع حقوق الإنسان نصب أعينها لكل المواطنين دون تمييز.

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