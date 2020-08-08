حظك اليوم السبت 8-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بكونه شخصية صبورة، كما أنه يبذل قصارى جهده لتحقيق أحلامه وطموحه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة والتأمل، وقد يساعدك ذلك على التوصل لنتائج مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بعدم الظهور والعمل خلف الستار.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة سماح أنور، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.