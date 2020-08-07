حظك اليوم الجمعة 7-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور صديق مخلص، ويفضل التريث واتخاذ الوقت الكافي للتفكير في الأمور، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تقوم بتنمية أعمال أو مشروعات وتمنحك الأفلاك قوة تحمل وقدرة على التخطيط.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم أن تلعب دورا قياديا مع الأحباب والأصدقاء ويتبعك الكثيرون.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.