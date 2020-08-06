حظك اليوم الخميس 6-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعاني مواليد برج الثور أحيانا من صعوبة التركيز، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك طاقة وقدرة على تنمية أعمالك وتحصل بسهولة على دعم الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في منزل الأصدقاء وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أفكار ونشاطات وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.