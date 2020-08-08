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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 8-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | السبت 08 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يتميز بحبه للتعلم والتطوير من ذاته، كما تطغى عليه صفة المرح، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل علاقات العمل يمنحانك يقظة ويدفعانك نحو التخطيط جيدا لأعمالك وتعطي لها الأولوية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب وتساعدك اليوم نصائح الأصحاب في الوصول لأهدافك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب قصى خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

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