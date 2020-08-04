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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 4-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يعرف مولود برج الجوزاء بحسه الفكاهي المميز والمحبب للمحيطين به، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم تتبادل الحوار والأفكار وتبدو حاضر الذهن منفتحا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

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